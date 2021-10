Diyarbakır'da öğrenci ve velilere korona virüs uyarısı

Dr. Recep Tekin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarının bulaş riskinin arttığını belirterek, “Her ateşi olan, burnu akan ya da öksürüğü olan hastanın korona virüs olmayacağı ve bunun yanında mevsimsel hastalıklar gibi hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

Dr. Recep Tekin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hasatlıklar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla mevsimsel kapalı ortamlarda bulunan ve burnu akan ya da öksürüğü olan her hastanın korona virüs olmayacağı ifade eden Prof. Dr. Tekin, “Bilindiği üzere çocukların okul dönemi başladı, bununla birlikte havalarda soğumaya başladı. Özellikle son dönemlerde çocuk vaka sayılarda bir artış görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir kapalı ortamlarda öğrencilerin bulunması, yakın temas olması ve teneffüslerde oyun oynamalarıdır. İkinci sebebi ise, havaların soğumasıdır. Bu önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuk vaka sayılarındaki artışın mevsimsel olarak diğer hastalıklarında bulaşabileceği akıllarda tutulmalıdır. Korona virüs açısından her ateşi olan, burnu akan yada öksürüğü olan her hastanın korona virüs olmayacağı ve bunun yanında mevsimsel hastalıklar gibi hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

“Öğretmen ile velilerin kurallar konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerekir”

12 yaş ve üzeri riskli hasatlıkları olan çocuklara korona virüs aşısı yapılmasını tavsiye ettiklerini belirten Prof. Dr. Tekin, “Bu süreçte yapılması gereken çocukların maske, mesafe ve hijyen konusunda öğretmen ile velilerin gereken hassasiyeti göstermesi, gereken uyarı ve önerileri vermeleri faydalı olacaktır. Sınıflarda ateşi çıkan öğrenci var ise bunu hızlı bir şekilde ayırıp PCR testi yapıldıktan sonra 2 gün karantinada tutulması en azından korona virüs ya da diğer mevsimler hastalık olduğunu ayrımını yapmak için fayda sağlayacaktır. Artık Avrupa ve Amerika birçok çocuk yaş grubunda aşılamada faz3 çalışma sonuçları açıklandı. Artık 12 yaş ve üzeri çocuklarında güvenli bir şekilde korona virüs aşısını yapılabileceğini biliyoruz. 12 yaş ve üzeri riskli hasatlıkları varsa çocuklara korona virüs aşısı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreci böyle devam edersek umarım önümüzdeki günlerde maske, mesafe, hijyen ve aşılamayı artırsak korona virüs ile mücadelemizi daha az vaka görerek atlatmış olacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Kurallara uymayan ve korona virüs aşısı yapan kişiler de hastalığı bulaştırabilirler”

Büyüklere de maske, mesafe, hijyen ve aşı çağrısı ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tekin, “Son günlerde insanlarda bir rehavet oluştu. Henüz olay bitmedi ve ne kadar aşılama oranımız artsa da korona virüse karşı riskimiz devam etmektedir. Korona virüs aşısı yapan kişiler hastalığı rahat bir şekilde atlatıyor ama bulaştırabilirler. Bunun için maske, mesafe ve hijyen hayatımızda bulunması, gereken hassasiyeti göstermemiz gerekir. Ama maalesef dışarı çıktığımızda özellikle kapalı ortamlarda yada dışarıda kalabalık ortamlarda insanların maske takmayarak rahat davrandığını görüyoruz. Henüz pandemi bitmedi, şu anki normalleşme pandemi normalleşmesidir ve lütfen maske ve mesafe konularında hassasiyetimiz devam etsin ki bir an önce bu pandemi sürecinden kurtulalım” şeklinde konuştu.