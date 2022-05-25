Diyarbakır'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası çerçevesinde Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler için müze gezileri düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin eğitimlerine destek olmanın yanı sıra sosyal-kültürel alanda gelişimlerine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla eğitim kurumlarından alınan öğrenciler, tarihi İçkale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ni rehberler eşliğinde gezdi. Tarihi eserleri yerinde görme imkanı bulan öğrenciler, gezide tarihsel bilgilerini pekiştirme imkanı buldu.

Öğrencilerden Muhammed Enes Andan, öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte müzeyi gezdiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gezide hem eğlendiğini hem öğrendiğini ifade eden Andan, “İlk defa geldiğinde pek bir şey anlamamıştım ama ikinci defa geldiğimde hocalarımla ve arkadaşlarımla beraber eserleri inceledim. Şimdi daha ayrıntılı bilgiler kazandım. Çanak, çömlekler beni eski çağlardaki dedelerin ve ninelerin zamanına götürdü “ dedi.

“Müzelerde öğrenecek birçok şey var”

Aras Budakçı da tarihi yerinde keşfetmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Yaşıtlarının müzeleri ziyaret etmesi hususunda tavsiyede bulunan Budakçı, “Müze haftası çerçevesinde arkadaşlarım ve öğretmenlerimle buraya geldim. Eski tarihi arkeolojik eserleri görünce çok mutlu oldum. Müzelerde öğrenecek birçok şey var. En az okul kadar bir şeyler öğrenebilirler” diye konuştu.

Öğrenciler, daha sonra Hz. Süleyman Camii ve Türbesini ziyaret etti. Bilgievi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitmenleri türbe ve 27 Sahabe hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Proje çerçevesinde 2 bin öğrenci kentteki müzeleri gezecek.