Diyarbakır'da öğrenciler İngilizceyi oyun oynayarak öğreniyor

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, İngilizceyi oynayarak öğreniyor.

Kayapınar Gençlik Merkezi'nde, eğitim sınıflarında oluşturulan materyaller ve oyun alanlarında oynayan çocuklar, eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğreniyor. Öğrenciler, sınıfta soru-cevap ve isteklerini İngilizceyle dile getiriyor.

Dil öğrenmede birinci kuralın onu yaşayarak öğrenmek olduğunu belirten İngilizce öğretmeni Işılay Çiftçi, “İngilizce sınıfını oluştururken çocuklara yaşayarak öğrenme imkanı sunduk. Sınıfta Türkçe konuşmayı minimuma indirdik. Gerekirse hiç konuşmuyoruz. Jestlerle, mimiklerle bir şekilde kendimizi anlatıyoruz. İngilizce konuşmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde öğrenmede bir artış oldu, çünkü görüyorlar, konuşuyorlar, oynuyorlar. Çocuklarımız oyunlarla, eğlenerek, görerek, somut örneklerle İngilizceyi yaşıyorlar. Bu yüzden daha kalıcı bir öğrenme oluyor" dedi.

Sınıfta çeşitli oyunlar oynayarak öğrenme oyunlarının bulunduğunu aktaran Çiftçi, "İngilizce kelimeleri öğrenmek için oyunları bir araç olarak kullanıyoruz. Çocuklar, oynuyorlar, eğleniyorlar ve bu sayede İngilizce öğreniyorlar. Dakikanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz, zil çalınca şaşırıyoruz. Haftada 16 saat burada geçiyor ve en verimli bir şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İngilizce sınıfında eğitim gören 6. sınıf öğrencilerinden Hira Tanrıkulu, en sevdiği dersin İngilizce olduğunu dile getirerek, “Büyüyünce İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Dersimiz çok eğlenceli. Bu sebeple İngilizce dersini çok seviyorum. Çeşitli oyunlar oynuyoruz, öğretmenimiz bizi tahtaya çıkartıp sorular soruyor onları cevaplıyoruz" şeklinde konuştu.