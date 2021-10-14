Diyarbakır'da öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırılması için ortak çalışma başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli çevre mühendisleri, merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgi Evleri ile Sur, Silvan El-Cezeri Akademi Lise, ve Hani Gürbüz Gençlik Merkezi öğrencilerine seminer verdi.

Mühendisler, öğrenciler çevre temizliği, küresel ısınma, geri dönüşüm, tüketilebilir enerji, yenilenebilir enerji, ekosistem katı atık ve yönetimi, katı atıkların geri dönüşümleriyle kazanımı ve çevredeki katık atıkların nasıl azaltılabileceği konularında bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklara çevre temizliği konulu kısa filmler izletildi.

Öğrenciler için düzenlenen seminerlerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği kaydedildi.