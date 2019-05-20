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Diyarbakır'da öğrencilere hipertansiyon anlatıldı

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nin katkıları ile lise öğrencilerine hipertansiyon tanı ve tedavisi hakkında bilgi verildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin katkıları ile lise öğrencilerine hipertansiyon tanı ve tedavisi hakkında bilgi verildi.


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Sosyal Komitesi ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda farkındalık oluşturmaya yönelik verilen eğitimlerin dördüncüsü Rekabet Kurulu Fen Lisesi‘nde gerçekleştirildi. Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle Rekabet Kurulu Fen Lisesi Eren Şahin konferans salonunda gerçekleşen eğitimde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak tarafından öğretmen ve öğrencilere hipertansiyonun tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.


Eğitim öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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