Diyarbakır'da öğrencilerin LGS heyecanı

Diyarbakır'da 47 bin öğrenci 441 okulda, iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek için ter dökmeye başladı.

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sınavcı (LGS) korona virüs tedbirleri kapsamında başladı. Sabah 09.00'da 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte okullarına gelen öğrencilere buralarda maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Saat 09.00 itibari ile sınıflara alınan öğrenciler 09.30 itibari ile de sorularını çözmeye başladı. Okulun dışından çocuklarını sınava girecekleri sınıflara uğurlayan veliler uzun süre dua etti.

Okulları tek tek dolaşarak tedbirleri inceleyen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doc. Dr. Feysel Taşçıer, sınav güvenliği için il genelinde tüm tedbirlerin alındığını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Doc. Dr. Taşçıer, "Diyarbakır'da 441 okulumuzda 2 bin 901 salon olmak üzere 47 bin öğrenci ile LGS'ye katılıyoruz. Pandemi koşullarının getirdiği sorumluluk ve dikkatle hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 123 okulda yapılan sınav bu yıl 441 okula çıkartıldı. Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik olarak tüm tedbirleri aldık. Çocuklarımızın sınav güvenliği için herhangi bir aksaklık ve eksiklik yok. Veli ve öğrencilerimizle endişe duymadan sınavın sonucunu bekleyeceğiz. Özellikle büyük okullarımızı gezeceğim, hem öğrenci hem de velilerimizin bu yönüyle rahat olmaları ve bina sınav sorumlularımız da görev başlarında. Ben de alınan tedbirleri gözlemlemek için sahada olacağım" dedi.

LGS'nin ikinci oturumu saat 1.30'da başlayacak.