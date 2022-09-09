Diyarbakır'da öğrencilerin meslek sahibi olma yolunda gerçekleşen protokol sonrası ilk değerlendirme yapıldı

Diyarakır'da öğrencilerin meslek sahibi olabilmeleri için kolları sıvayan GÜNTİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tekstil alanında öğrencilerin sektöre başlaması, burs ve istihdam sağlanması için gerçekleşen protokol sonrası ilk değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, dernek üyeleri, okul müdürleri ve alan şefleri katıldı. Tekstil sektöründe büyük projelere imza atan kentte bulunan öğrencilerin de ekmek kapısı haline geleceğini söyleyen GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran tekstil teknolojileri bölümü ve moda tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere dernek olarak bu yıl ilk olarak burs verme ile başladıklarını kaydetti. Dalkıran, “Bizim burada ki amacımız demin bahsettiğim şekilde farkındalık oluşturmak ve bu kentteki bütün kurumlara örnek teşkil etmesi ve kentimizde hızla gelişen sektörümüzde gelecek ile ilgili bir altyapı oluşturmak, önümüzdeki on yılda bu kentte başta beyaz yakalılar olmak üzere yine tasarımcılar, modacılar, stilistler aynı zamanda modernistlerin yetiştirip bu sektöre ve kente kazandırmak. Batıdan buraya beyaz yakalıyı getirmek, modacıyı getirmenin çok zor olduğunu bizim sektördeki arkadaşlarımız, sanayicilerimiz bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bugünden biz bunun altyapısını oluşturursak bir sonraki yıllarda dışarıdan beklemek yerine Denizli, Gaziantep gibi entegre olmuş kentimizde aynı zamanda burada doğmuş burada yetişmiş olan kardeşlerimizle de bu sektörü daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye tekstil sektörünün yüzde 50'sini ayakta tutan markalar sosyal medya hesaplarımızdan, basın yoluyla bize yapmış olduğumuz protokolün detaylarını istedi ve biz bu protokolü olduğu gibi onlara gönderdik. Hem dernek olarak hem de milli eğitim müdürümüzle Eylül ayı sonuna kadar burada bu anlamda bir alt yapı oluşturmak, birlikte bir protokol yapmak. Büyük markaların yapmış olduğu üretimin yüzde 20'si sosyal yardımlaşma amacıyla kullanıyor. Bu kadar büyük bir kurum bizim yapmış olduğumuz bu etkinliği, protokolü görmüş olması ve burada milli eğitim müdürlüğümüzle bunun bizimle yapılmak istenmesi bizler açısından çok değerlidir” dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş ise GÜNTİAD ile işbirliğinin meyvelerini kısa sürede almaya başlayacaklarını söyledi. Akbaş, “Diyarbakır şehrimiz tekstil alanında ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu alanda imkanlarımızı seferber ederek, tekstil ve moda tasarım alanlarında nitelikli personel yetişmesi için sektörle işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu işbirliğinin meyvelerini de kısa sürede görmeye başlayacağız. İlk olarak GÜNTİAD ile tekstil teknolojileri ve moda tasım alanlarında öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerimize burs ve istihdama yönelik bir protokol imzaladık. Söz konusu protokolün basına yansımasından sonra ulusal ölçekte faaliyet gösteren ve sektörün lokomotif markalarından birisi ile önümüzdeki günlerde geniş detaylı bir protokol hazırlama çalışmalarımız başladı. Bu müjdeyi de buradan duyurmak istiyorum. Bugün burada bir araya gelerek sektör temsilcilerinin ve meslek liselerimizin beklentilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bu tür toplantıları süreç içerisinde devam ettireceğiz. İlimizde tekstil sektörünün yoğun olarak görüldüğü kırsal ilçelerimizde tekstil teknolojileri ve moda tasarım alanları açarak sektördeki gelişmelere paralel olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Ergani ilçemizde bir meslek lisemizde moda tasarım alanı açtık. Sırada tekstil sektörünün geliştiği Bismil ve Silvan ilçelerimiz var. GÜNTİAD'ın bize katkıları çok anlamlıdır. Bir okulumuzda 50 öğrenciye burs verecek. Diğer şehrimizdeki STK'lara, işletmelere bu çalışmalarımız örnek olur. İlimizde mesleki eğitim programına en fazla istatistiklere baktığımızda en fazla alan alanlardan birisi moda tasarım ve tekstil alanı, buda dikkat çekici ikinci en yüksek alanımızdır. Moda tasarım alanına katkı sunacağını gösteriyor” diye konuştu.