Diyarbakır'da ‘öğrenmenin yaşı yoktur' sözü gerçek oldu

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nce ücretsiz hizmet veren Kur'an-ı Kerim kurslarına 6 yaşındaki çocuktan 85 yaşındaki kadına kadar her yaş grubundan insan katılım sağlıyor.

Bağlar Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan 300 erkek ve kız çocuğu, iki aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim aşamasına geçmeyi başardı. Bağevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle Kur'an-ı Kerim hazırlık, Hazreti Muhammed'in hayatı (Siyer) ve kısa süre ezberleme ile ilgili aşamalarda başarılı olan çeşitli yaş grubundaki öğrenciler ödüllendirildi. Törene katılan Beyoğlu, Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla sürdüren çocuklar ve çocuklara eğitim veren 15 eğitmeni, tebrik ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çocukların yanı sıra 18 yaş üzerindeki yetişkin 300 vatandaşın da Kur'an-ı Kerim Kurslarına katılım sağladığını belirten Beyoğlu, ‘Öğrenmenin yaşı yoktur' sözünün en uygun katılımlarının Kur'an-ı Kerim kursunda yaşandığını söyledi.

“Kursa katılan 6 yaşındaki çocuğumuz da, 85 yaşındaki teyzemiz de var” diye konuşan Beyoğlu, “Her yaş grubundan insan gelip burada dinini öğreniyor. Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerinin yanı sıra, aile ve toplum ilişkileri için büyük önem taşıyan adabı muaşeret derslerini de veriyoruz. Kur'an-ı Kerim Kurslarımızın yanı sıra mesleki ve teknik içerikli sayısız kurslarımız faal durumda. Temel gayemiz, insanlarımız burada hem milli ve manevi eğitim hem de mesleki ve beceri eğitim alarak geleceğe umutla ve güvenle hazırlansın. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerinde bulundu.