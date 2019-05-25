Diyarbakır'da öğretmenler, arama-kurtarma eğitimlerini tamamlandı

Diyarbakır'da arama-kurtarma eğitimlerini tamamlayan 24 kişilik gönüllü öğretmen, büyük afetlerde veya AFAD'ın ihtiyaç bildirdiği durumlarda birlikte çalışacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında imzalanan protokolle, afete hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim projesi kapsamında eğitim kurumlarında görev yapan 687 personele Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi tarafından Arama Kurtarma ve Tahliye eğitim semineri verildi.

Bu eğitimlerde gönüllülerden 24 kişilik ekip oluşturulurken, oluşturulan ekip 20-24 Mayıs tarihleri arasında İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulamalı olarak verilen 32 saatlik eğitimle Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Hafif Arama Kurtarma Ekibi' oluşturdu. Oluşturulan ekibin, büyük afetlerde veya AFAD'ın ihtiyaç bildirdiği durumlarda ekiplerle birlikte çalışacağı belirtildi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen bir törenle verildi.