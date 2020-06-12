Diyarbakır'da öğretmenler, LGS öncesi köy okullarının sıra ve masalarını yeniledi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile öğrenciler uzaktan eğitimle sınava hazırlanırken, Özel Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eskiyen sıra ve masaları yeniledi. Köy okullarında bulunan sıra ve masalar öğretmenler tarafından okullara gidilip buradan kamyonete yüklendikten sonra Özel Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirilip buradaki atölyede elden geçirildi.

"Sosyal projelerde bir adım önde olmak istiyoruz"

Özel Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınan eski sıra ve masalar öğretmenlerin hünerli ellerinde yenilendi. Yapılan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Hanifi Çelik, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başından bu yana birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi. Çelik, "Köy okullarının onarımı, çatılarının onarımı, ıslak zeminlerin onarımı, duvar ile sıra ve masaların onarımı, kapı ve pencerelerin onarımını gerçekleştirdik. Bu tür sosyal projelerde bir adım önde olmak istiyoruz" dedi.

“LGS sınavına girecek öğrencilere küçük bir sürpriz yapacağız”

Köy okullarında LGS'ye girecek orta öğretim öğrencilerine sürpriz yapmak için şimdi de sıra ve masaların bakımını yaptıklarının aktaran Çelik, "Şimdi de köy okullarında okuyan öğrencilere LGS'ye girerken küçük bir sürpriz yapmak amacı ile sıra ve masalarının tamirinin, bakımını gerçekleştirdik. Çocukların sınav stresinden uzaklaşmasını ve daha iyi bir ortamda olmalarını sağlamak amacıyla sıra ve masalarının bakımlarını yapıyoruz. Pandemi nedeniyle öğrencileri okullara almıyoruz. Biz şuanda yine sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek sosyal mesafe ve maskelerimizi takarak öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza faydalı olmak için görevimizin başındayız" diye konuştu.