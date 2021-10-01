İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır’da okul önünde başlayan kavgada 1’i ağır 2 öğrenci yaralandı.

Diyarbakır'da okul önünde başlayan kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Hashavar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşları 15-16 arası olan iki grup özel bir sağlık meslek lisesi okulu önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulans ile olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken yaşanan kavga diğer öğrenciler tarafından saniye saniye cep telefonu ile çekildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.