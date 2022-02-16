Diyarbakır'da Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Kayapınar Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmalara Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürü Baki Karabulut, Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek ve il ve ilçelerden 120'ye yakın sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Müsabakalar minik-yıldız sporcuların Kata ve Kumite dallarında çekişmeli mücadelesine sahne olurken, izlemeye gelen velilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Spor Şube Müdürleri Aydın Çetin, Baki Karabulut, Metin Öcal ve Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek tarafından verildi.