Diyarbakır'da okullararası futbol turnuvasının şampiyonu Talaytepe oldu

Diyarbakır'da okullararası gençler futbol il müsabakaları tamamlandı. 50 takımın yer aldığı müsabakalarda şampiyonluk ipini Talaytepe Anadolu Lisesi göğüsledi.

1-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalar, Seyrantepe Spor Kompleksi ve Şehitlik Köşkler Tesisleri'nde yapıldı. Büyük bir katılımın gerçekleştiği müsabakaların finalinde Talaytepe Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakanın normal süresi golsüz berabere sona erdi. Penaltılara giden müsabakayı 5-4 kazanan Talaytepe Anadolu Lisesi, Diyarbakır şampiyonu oldu. Elde ettiği başarıdan dolayı Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde eden Talaytepe Anadolu Lisesi, 14-16 tarihlerinde Mardin'de gidecek.

Talaytepe Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Murat Yavuz ve Şükrü Onat, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Hedeflerinin grup şampiyonluğu olduğunu ifade eden Yavuz ve Onat, “Diyarbakır'da anacımıza ulaştık ve başarılı olduk. Şimdi Diyarbakır'ı bölge müsabakalarında başarılı kılmaktır. Bunun için çok çalıştık ve şampiyon olacağız. Oradan da Türkiye yarı finallerine gideceğiz. Adım adım başarılı olacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. En büyük hedefimiz Diyarbakır'ı Türkiye finallerinde temsil etmektir” dediler.

Talaytepe Anadolu Lisesi öğrencileri de kendilerine destek istediklerini ve başarılı olmaları için Kayapınar Belediyesi başta olmak üzere tüm kent yöneticilerini yanlarında görmek istediklerini ifade ettiler.