İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da önlemlere rağmen güneşli havayı gören surlara çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlara yasak olmasına rağmen fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla sac bariyerli önlem alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlara yasak olmasına rağmen fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla sac bariyerli önlem alındı. Alınan tüm önlemlere rağmen güneşli havayı gören vatandaşlar, surlara çıkıp fotoğraf çekme yarışına girdi.


Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihe sahip 5 kilometre uzunluğundaki surlar üzerinde fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman ölümle sonuçlanan düşme vakaları yaşanmasına rağmen surlara çıkmaktan vazgeçmiyor. Daha önce yüksekliği 12 metreye kadar olan surlara vatandaşların çıkmaması için demir çitler örülüp uyarı tabelaları asılırken, vatandaşlar bunca tedbire rağmen yasakları delip surlara çıkmaya devam etti. Güneşli havayı güren vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp surların olduğu bölüme akın etti. Vatandaşlar, surların üstüne çıkıp tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekme yarışına girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.