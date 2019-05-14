Diyarbakır'da organik çilek hasadına başlandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, 3 dönümlük alan üzerinde ekilen organik çilek hasadına başlandı. Çiftçilerin çilek hasadı, drone ile havadan görüntülendi.

Hazro İlçe Kaymakamlığı'nın desteği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün koordinesinde yetiştirilen farklı aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilek bu sezon aşırı yağışlardan dolayı 1 ay gecikmeli yetişti. Sabahın erken saatlerinde çilek bahçesine gelerek hasada başlayan çiftçiler, ilk ürünlerini kasalara doldurup satışa hazır hale getirdi. Kilogramı 10 liradan alıcı bulan çilek hasadı, drone ile havadan görüntülendi.

Çiftçi desteğin arttırılmasını bekliyor

Geçen yıla oranla fiyatların 2 kat arttığını fakat ilerleyen günlerde düşüş yaşanacağını belirten çiftçilerden Tarık Arca, aşırı yağışlardan dolayı çilek hasadının bir ay geç başladığını söyledi. Aldıkları desteklerin artırılmasını isteyen Arca, yeni projelerin açıklanmasını bekliyor. Arca, “Hazro İlçe Kaymakamlığı'nın desteği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde bu projeyi yaptık. Bu yıl çilek verimi güzel ama aşırı yağışlardan dolayı baya bir geç çıktı. Normalde nisan ayının ilk haftasında çıkan çilek, bu yıl mayıs ayının ikinci haftası çıktı. 1 ay gecikmeli çıkan çileklerin fiyatları geçen yıla oranla bu yıl çok güzel. Geçen yıl 1 dönümde 4 ton alırken bu yıl 3 ton aldık. Bizim çileklerde kesinlikle gübre, ilaç yok tamamen organik. Organik olduğu için siparişlere yetişemiyoruz. Kilosunu şuanda 10 liraya satıyoruz ama bir hafta sonra 7 liraya düşer. Bölgemizde yetişmeyecek ürün yoktur. Talebimiz, biz burayı yüzde 70 hibeyle yaptık, tekrardan aynı projeleri bekliyoruz. Bu tür projeler olursa daha önce ekim yaptığımız 3 dönümlük alanı 20 dönüme çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.