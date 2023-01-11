Diyarbakır'da organik sebze ve meyve üretimi başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ilçede 30 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Nev Bahçe Parkı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulmak üzere organik ürün üretimine başladı.

Yenişehir Belediyesi'ne ait Nev Bahçe Parkı'nın içerisinde bulunan sebze ve çiçek üretim serasında kadın üreticiler tarafından organik domates, soğan, roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler yetiştirilecek.

Serada üretilen organik ürünlerin Nev Bahçe Parkı içerisinde bulunan üretim tesisinde salça, reçel, turşu gibi ürünlere dönüştürüleceğini belirten Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Polat, elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını belirten Polat, “Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'nin talimatları ve desteğiyle 30 Bin metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz Nev Bahçe Parkımızda kurduğumuz seramızda hem üretim yapıyor hem de üretici kadınlarımızı istihdama kazandırıyoruz. Kadın üreticilerimiz tarafından sebze ve çiçek üretim seramızda üretmeye başladığımız organik domates, soğan, roka, maydanoz, marul vb. ürünlerimizi daha sonra Üretim Tesisimizde salça, reçel, turşu gibi ürünlere dönüştürerek ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Ayrıca seramızda fesleğen ve fide de yetiştirmeye başlayacağız. Fidelerimizi Yenişehir ilçemizde üretim yapan çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız'' dedi.