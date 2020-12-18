Diyarbakır'da organik ürünler pazarı açıldı

Organik ürün pazarının açılışını yapan Vali Münir Karaloğlu, burada alışveriş yaparak süt ve tereyağı aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yerel üreticiyi desteklemek amacıyla toplam 1 milyon 85 bin liraya mal ederek inşa ettiği ve 24 satış standının yer aldığı organik ürünler pazarının açılışı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kayapınar ilçesinde hizmete giren mekanının açılışına Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, daire başkanları, kamu kurum müdürleri, tarım birlikler, kooperatif başkanı ile temsilcileri katıldı.

"Diyarbakır'ın ürünlerini dünyayla buluşturmanın vakti geldi"

Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın 12 bin yıldır bereket taşıyan bir şehir olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Hevsel Bahçeleri, Karacadağ, suyu cennetten geldiğine inanılan Dicle'siyle bir bereket ve bolluk şehridir Diyarbakır. Bu bereket ve bolluk şehri Diyarbakır'ın çalışkan insanlarının, çalışkan kadınlarının üretmiş olduğu doğal ve organik ürünleri, artık Diyarbakır organik markası altında hem Diyarbakırlılarla hem Türk insanıyla hem de dünyayla buluşturmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bu mekânda 24 adet satış noktamız var. Diyarbakır'daki hayvansal ve bitkisel üretim birlikleri, kooperatifler, en önemlisi kadın kooperatifleri kentte çiftçiler tarafından yetiştirilen doğal, organik ve leziz ürünleri bu mekan aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, son dönemde 12 kadın kooperatifi kurdu. Birlikler, esnaf ve kooperatiflerimiz burayı öyle bir hale getirsin ki, bu kentte gelen herkes organik ürünler pazarına gelmeye mecbur hissetsin kendisini. Bu bizim, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, kurum ve kuruluşların elinde. Burayı bir marka haline getirmek, burayı Diyarbakır'ın turizmiyle entegre etmek buradaki arkadaşların elinde. Diyarbakırlılardan da bir isteğimiz var. Mekan bir parkın içinde ve oldukça güzel hafta sonu çocuğunuzu alın gelin hem alışverişinizi yapın ve üreten insanımıza katkı sunun hem de Diyarbakır'ın yeni bir markasına destek verin" dedi.

"Üreten vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Asıl hedeflerinin sadece bu noktadan Diyarbakır'ın doğal ve organik ürünlerini satmak olmadığının altını çizen Vali Karaloğlu, "Esas hedefimiz dijital pazarda dünyanın her yerinden Diyarbakır'ın kendine has ürünlerine ulaşımını temin etmek ve bunları pazarlayabilmektir. Bu en büyük hedefimiz için İnşallah yakın zamanda bunu da başaracağımızın müjdesini veriyorum. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ile kuruluşlar olarak kentte üreten vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikler, kooperatifler, üreten kadın kooperatiflerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar çalışsınlar ve üretsinler, bizim desteğimiz sonuna kadar onlarla olacak. Bugün açılışını yaptığımız organik ürünler pazarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçi ve üreticilerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek organik ürünler pazarını hizmete açtı. Vali Karaloğlu, kurulan stantları gezerek satışa sunulan ürünler hakkında üreticilerden bilgi alarak alışveriş yaptı. Vali Karaloğlu, alışveriş sırasında süt ve tereyağı alıp parasını ödedi.