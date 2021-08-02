Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu. Bulunan bombaların sayısının şimdilik 750 adet olduğu öğrenilirken, alanda yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrası net sayının açıklanacağı bildirildi.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkale'de 8 bin yıllık Amida Höyük‘teki arkeolojik kazılar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında devam ediyor.

Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor

Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.

Polis bombaları inceleyecek

Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, alanda yapılan çalışmalarda, titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.

Açıklama yapılacak

Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek, konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi.