Diyarbakır'da otantik giyime talep arttı

Diyarbakır'da geleneksel kıyafetlerden yola çıkılarak günümüze uyarlanan etnik giyim günümüzde bir sitil haline gelerek giysi dolaplarımızda yerini alırken otantik elbise olarak adlandıran elbiselere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'da geleneksel kıyafetlerden yola çıkılarak günümüze uyarlanan otantik giyim günümüzde bir sitil haline gelerek giysi dolaplarımızda yerini alıyor. Yazın sıcaklarında bol desenli, bol işlemeli rahat kıyafetler pek çok yerli yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yıldır ailesiyle birlikte otantik giyim mağazası işleten Kader Gülsün, "3 yıldır burada çalışıyorum .Burası bizim aile işyerimiz, burada otantik kıyafet satıyoruz. Elbise, şalvar, etek, şal, gibi ürünlerimiz mevcut. Bu ürünlerin genel özelliği eskiyi yansıtan desenleri, kumaşında kullanılan naylon bulundurmayan ve sağlığa zararı olmayan, yaz aylarında serin tutan şile bezinin kullanılarak yapılan ürünler olması" dedi.

"Modası geçmeyen ürünlerdir"

Her yaz olduğu gibi bu yaz da gözde olan ve tercih edilen otantik giyimde artış yaşandığını söyleyen Gülsün, "Otantik giyimin modası geçmez, çok rahat ve şık duran kıyafetlerdir. Ürünlerimiz yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor, genelde yerli turistler talep ediyor. Sezonumuz genelde yazlık sezon, yazın turist yoğunluğunun fazla olmasından dolayı bizim de ürünlerimizde çok fazla satış söz konusu oluyor" diye konuştu.