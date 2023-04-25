Diyarbakır'da otizmli bireyler bilim ışığında eğitiliyor

Diyarbakır'da otizmli bireyler, Yılmaz Elaldı'nın milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için açtığı ABA Kliniğinde profesör ve uzmanlar tarafından geliştirilerek eğitimlerini tamamlıyor.

Diyarbakır'da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman Elaldı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 1 milyonluk dev yatırım yaprak 2020 yılında hem kendi torununun hem de maddi durumu yetersiz olan otizmli ailelerin hizmetine sundu.

ABA Klinik adı altında Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini yaptıran Elaldı, bilim ışığındaki tüm metotları ABA Kliniğinde verdiklerini söyledi.

Kliniğin açılmasından bu yana uzun mesafe kat ettiklerini dile getiren Elaldı, “ABA Kliniğini açmamızın sebeplerinden biri Diyarbakır'da böyle özellikli okulun olmamasıdır. Bu süreçte biz de kendimizi geliştirerek bu işin profesyonelleriyle çalışmaya başladık. Okulumuzda başladığımız andan bu yana kadar bayağı ilerleme kaydettik. Asıl amacımız otizmli bireylere fayda sağlamak. Bu işin dünya genelinde profesyonel ekiple çalıştığımız Bünyamin hocamız var. Hem dünyada hem Türkiye'de bilim ışığındaki tüm metotları ABA Kliniğinde vermekteyiz. 7 Mayıs'ta Diyarbakır'da Bünyamin hocamızla birlikte konferansımız olacaktır. Buradaki amacımız otizmli çocuklu ailelerin bilim ışığında bilgilendirmektir” dedi.

Otizmli çocuklara ve ailelerine bilimsel standartlara uygun eğitim verdiklerini ifade eden Özel Eğitim Uzmanı Ali İrfan Çaka ise aynı zamanda bölge için terapistler de yetiştirdiklerini belirtti. Çaka, “Burada otizmli çocuklara ve onların ailelerine bilimsel standartlarda uygun eğitim veriyoruz. Bu eğitimin niteliğini kalitesini sürekli korumak için programları güncel tutmaya çalışıyoruz. Buradaki gayemiz, çocuklara hizmet ve eğitim verirken ayrıca bir yandan da bu bölge için terapistler yetiştiriyoruz. Otizm karışık bir nöro gelişimsel bozukluk. Bir şemsiyenin iki yelpazesi var, risk durumda ve gelişimsel bozuklukları olan çocuklar varken, diğer tarafta çok fazla semptomu aynı anda yaşayan, tekrarlayan çocuklarda var. Her çocuğun gösterme sıklıkları birbirinden farklı oluyor. Bunları göze aldığımızda programın kapsamlı olması, programın içeriği bilime dayanması ve sürekli bir akredite edilip bir denetim merkezi kurulması çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Otizmli çocuklarla çalışılması için uzmanlığın şart koşulması gerektiğine değinen Çaka, “Eğitimde en önemli şey tecrübe aktarımıdır. Hangi bölümden mezun olursak olalım, aldığımız eğitim teoriğe dayalı olduğu için otizmli çocukla çalışmak uzmanlık gerektirir. Bu uzmanlık için de iki farklı yol var. Birinci yol 30 yıl çalışıp 30 yıl sonra otizmli çocuğa hizmet verip deneyime sahip olabilirsin. İkinci de bu işi 30 yıl çalışmış tecrübeli bilgili insanların deneyimlerinden zaman kaybı yaşamayarak yararlanabilirsiniz. Otizm karmaşık bir süreç. Aileler için ne yapabileceğine karar vermek zor bir süreç. 7 Mayıs'ta bizim bu eğitimizdeki temel amacımız otizmi anlatmak otizm konusunda güncel tedavinin ne olduğunu bilimsel yaklaşım anlatında insanlara ışık sürebilmek ve doğru olanın ne olduğunu insanlara ifade edebilmek amacımızın bu olduğu göstermek” diye konuştu.