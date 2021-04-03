Diyarbakır'da, otizmli çocuklar için farkındalık etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında, Hacıbaba Pastaneleri yönetimi tarafından etkinlik düzenlendi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı öncülüğünde ABA Kliniği Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katılımıyla ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ceylan Karavil AVM önünde ve içeresinde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş, özel çocuklarla eğlenerek mutluluklarına dahil oldu. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte öncü olan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu ve güzel bir etkinlik yapmaya çalıştıklarını söyledi. İnsanların bilgilenmesi için ve torununun da etkinlikte olduğunu belirten Elaldı, “Onun gibi diğer özel çocuklarımızla birlikte etkinlikle bir nebzede olsa bir şeyler göstererek öğretmeye çalışıyoruz. Otizmin bir hastalık olmadığını, otizmin ilgi, alaka, eğitimle düzelebileceğini bir nebzede olsa insanlara anlatmaya çalışıyoruz” dedi.