Diyarbakır'da otobüs durağında şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolu üzerinde durakta unutulan valiz paniğe neden oldu. Kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet ve kuru sebze çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağında valiz unutuldu. Şüpheli valiz, ihbar üzerine polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra valize fünye yerleştirerek kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatma sonrası yapılan kontrollerde valizde kıyafet ve kuru sebze çıktı. Ekipler, incelemelerini tamamladıktan sonra anayolu ulaşıma açtı. Çevredeki meraklı vatandaşlar, patlama sonrası duraktaki valize baktı.