Diyarbakır'da otomobil çocuğa çarptı, akrabaları otomobile saldırdı

Diyarbakır'da düğün salonundan çıkan 13 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çocuğun yakınları araca saldırarak camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kızgın vatandaşları sakinleştirdi.

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan H.E.'ye (13) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı.

Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilin çarptığı H.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.