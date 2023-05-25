Diyarbakır'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Kocaköy ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle plakası öğrenilmeyen araçlar çarpıştı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 1'i ağır 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.