Diyarbakır'da otomobil mandalara çarptı: 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu

Kazada 2 kişi yaralanırken, bir manda telef oldu, yaralanan diğer manda da kesildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolu Kağıtlı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ACE 812 plakalı otomobil, aniden yola çıkan iki mandaya çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, mandalardan biri telef oldu. Yaralanan manda ise olay yerinde kesildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.