Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kocaköy ilçesi Çaytepe mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparken, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.