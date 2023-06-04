Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1'i bebek 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada anne, baba ve bebekleri yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 E 7787 plakalı otomobil, kontrolden çakarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetler sevk edildi. Kazada yaralanan anne, baba ve bebekleri olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.