Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde takla attan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar'a bağlı Çukurbaşı köy yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları, sonra hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.