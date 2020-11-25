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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır-Viranşehir karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AEU 405 plakalı Renault Broadway marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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