Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sularında, Diyarbakır-Silvan karayolu Aşağıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FU 1573 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobil içerisinde bulunan Baran A., Alpaslan Ç., Behçet K. ve S.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun 3'ünün ağır 1'inin ise hafif olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.