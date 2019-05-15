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Diyarbakır'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 HD 022 plakalı otomobil, tırmık yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörde bulunan iki ve araçta bulunan bir yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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