Diyarbakır'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki çadırkent girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın ve genç çadırkente girmek isterken 16 BEF 31 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çarpma sonucu savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan genç ise ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.