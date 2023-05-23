İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde ana bulvarda seyir halinde olan otomobil karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Hafif yaralanan 1'i bebek 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.