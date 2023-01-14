Diyarbakır'da özel okuldan bursluluk sınavına davet

Eğitimde kalitenin gerektirdiği kültür değişimi, uzun zaman almasına rağmen Radikal Okulları, yönetimin kararlılığı, liderliği, planlı hareket etmesi ve aktif katılımlarla bu süreci hızlandırdı. Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt yenilemede okula gösterilen büyük ilgi ve memnuniyetten dolayı velilere, duydukları güvenden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Öte yandan Yetiz, Diyarbakır halkını radikalin oluşturduğu eğitimde kalite kültüründen yararlanmak için 18-19 Şubat 2023 tarihinde yapılacak bursluluk sınavına katılmaya davet etti.