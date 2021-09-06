Diyarbakır'da özlem bitti, tribünlere renk geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda tribünlere yüzde 50 oranında seyirci alma kararı verirken bu durum en çok alt liglerde hissedildi. Bir çok şehirde sporseverler heyecanla statlara akın ederek renkli görüntüler oluşturdu. Amedspor-Uşakspor maçını yaklaşık 5 bin kişi izleyerek takıma coşkulu şekilde destek verirken, Çorum FK-Diyarbekirspor karşılaşmasında da ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi yoğundu.