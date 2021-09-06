İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da özlem bitti, tribünlere renk geldi

Pandemi nedeniyle takımlarını stadyumlarda canlı izlemeye hasret kalan futbolseverlerin özlemi bu hafta son buldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda tribünlere yüzde 50 oranında seyirci alma kararı verirken bu durum en çok alt liglerde hissedildi. Bir çok şehirde sporseverler heyecanla statlara akın ederek renkli görüntüler oluşturdu. Amedspor-Uşakspor maçını yaklaşık 5 bin kişi izleyerek takıma coşkulu şekilde destek verirken, Çorum FK-Diyarbekirspor karşılaşmasında da ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi yoğundu.

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