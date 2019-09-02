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Diyarbakır'da park kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’da tıraş olmak için arabasını lokantanın önüne park eden bir kişi, lokanta çalışanları ile park yüzünden tartıştı.

Diyarbakır'da tıraş olmak için arabasını lokantanın önüne park eden bir kişi, lokanta çalışanları ile park yüzünden tartıştı. Arabasını lokantanın önüne park eden kişi, çalışanların bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tıraş olmak için aracını bir lokantanın önüne park eden Mehmet Ali S., lokanta çalışanlarının uyarısı ile karşılaştı. Lokanta çalışanlarının aracını park ettiği yerden kaldırmasını istediği Mehmet Ali S., tıraş olup hemen çıkacağını söyledi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından lokanta çalışanı M.Ç. ile ağabeyi C.Ç. bıçakla Mehmet Ali S.'ye saldırdı. Mehmet Ali S., olayda boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Güvenlik güçleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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