Diyarbakır'da patentli elektrikli tandır fırınlarına büyük talep

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar, girişimci esnaf Mehmet Bulak tarafından patenti alınan elektrikli tandır fırınlarına yöneldi. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 35 yıldır elektrik ve elektronik işi ile uğraşan Mehmet Bulak, korona virüs süreciyle birlikte patentini aldığı elektrikli tandır fırınlarına talebin arttığını belirterek, “35 yıldır bu sektördeyim, ağabeyimin mesleği, herkesin baba mesleği, bizim ağabey mesleği olduğundan ötürü bu işi yapıyoruz ve Diyarbakır'da bilinen bir esnafız. Burada bazı elektrikli ev aletlerinin yetkili servisiz. Türkiye'de bazı firmaların yetkili servisini yapıyoruz. Şu anda bu elektrik tandırları yapıyoruz. Elektrik tandırları yapmamızın sebebi bu pandemiden ötürü herkes eve girince milletin ekmek almak için çıkma gibi bir durumu olmadığından ötürü bu da pratik bir ürün olduğu için hamurunu, hamur işlerini, ekmeklerini falan rahatlıkla yapıyorlar. Kadınlar evde ekmeğini yapsın diye bunu yaptık. O da tesadüfen denk geldi. Mardin'de bir çarşıda gezerken bu ürünü gördük. Böyle buna benzer bir üründü. Biz de kendimiz Diyarbakır'da bunu geliştirdik. Geliştirince bayağı satış artmaya başladı” dedi.

“Patent belgesini aldık”

Ürünün patentini de aldığını ifade eden Bulak, “Şu an Türkiye'nin hemen hemen her tarafına bu ürünü gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Karadeniz'e gönderiyoruz. Doğu illerine bayağı gidiyor. Satış çok şükür iyi ve talepte bayağı var. Her türlü yiyecek rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir ürün var burada. Ekmek, ev ekmeği, tandır ekmeği simit, çörek, lahmacun, pide, sulu yemekler ya da balık tarzı tavuk tarzı yiyeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir üründür. Elektrik sarfiyatı yaklaşık saatte 3 lira bir masrafı var. Patent var ve patent şu anda yanımızda. Patentli bu ürün, güvenilir bir üründür” diye konuştu.