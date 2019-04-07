Diyarbakır'da patlama: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde patlama meydana geldi, olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde öğrenci evi olarak kullanılan bir apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada ağır yaralanan bir kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri acil servis bölümüne sevk edildi.

İddiaya göre, araçlarda kullanılan LPG tankının evin içinde olduğu, evde bulunan şahısların da tankı kurcaladığı sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Patlamanın çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.