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Diyarbakır'da patlama: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da bir kişinin sobaya yanıcı madde dökmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.



Olay, Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışan bir kişi, odun sobasına erken alev alması için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin dökülmesi sonrası soba, büyük bir gürültüyle patlarken, iş yerinde de yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamada yaralanan H.A. ile M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri de yangına müdahale ederek söndürdü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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