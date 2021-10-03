İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde pikap kiralama mevzusu kanlı bitti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde pikap kiralama mevzusu kanlı bitti. Silahların patladığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Eski Hal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki akraba pikap kiralama nedeniyle ilk önce tartıştı. Tartışma sonrası, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.