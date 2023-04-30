Diyarbakır'da PKK ve HDP mağduru ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 336 gündür sürüyor.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle kararlı bir şekilde evlat nöbetinde olan baba Necmettin Biçer, çadıra geldikten sonra HDP'lilerin kepenk kapatıp kaçıp gittiklerini söyledi.

Engelli kızıyla birlikte nöbette olduğunu belirten Biçer, “Diyarbakır anneleri, babaları olarak Kürt'üz, kendimizi inkar etmiyoruz. Devletimizin Kürt'üyüz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Ama maalesef bugüne kadar HDP'nin ve PKK'nın zulmettiği Kürtler oldu. Kürtler üzerindeki bu baskıyı kaldırsalar herkes rahat yaşayacaktır” dedi.

Buradan ayrılmayacaklarını vurgulayan Biçer, “HDP'liler iyi bilsinler. Onlar nereye kaçarsa kaçsın biz buradayız. Onların kapısındayız. Eğer insan olsalardı kapılarını kapatıp gitmezlerdi” ifadelerinde bulundu.