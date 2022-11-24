Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı: 17 hafif yaralı

Diyarbakır'da polis aracının kaza yapması sonucu 17 polis tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza, Silvan ilçesine 20 kilometre kala Darköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı devrildi. Kazada, 17 polis memuru hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipler sevk edildi. 17 polis memuru ağrılarından ötürü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Demir, Silvan Kaymakamı ve ilçe Alay Komutanı hastanede polisleri ziyaret etti.