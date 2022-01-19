İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

Diyarbakır’da, yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da, yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı. Polis ve çocuklar kar topu oynarken kimi vatandaşlar ise halay çekti.


Diyarbakır'da, dün akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 25 santimi geçerken, okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar, sabah saatlerinden itibaren sokaklarda karın keyfini polislerle çıkardı. Kar topu savaşı yapan polis ve çocuklar doyasıya eğlenirken, kimi vatandaşlar ise halay çekerek oynadı. O anları görüntüleyen gazeteciler de kar topundan nasibini aldı.

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