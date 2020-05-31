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Diyarbakır'da polisi şehit eden şahıs teslim oldu

Diyarbakır’da dün silahlı saldırıda bulunup polisi şehit eden şahıs, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'da dün silahlı saldırıda bulunup polisi şehit eden şahıs, güvenlik güçlerine teslim oldu.


Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı. Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanarak hastaneye sevk edildi. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A., dün gece saatlerinde yakalandı. Silahı kullanan M.E.C. de bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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