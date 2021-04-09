Diyarbakır'da polislerden minik öğrencilere sürpriz

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bilge Karataş, Başkomiser Onur Şahinkaya ve farklı birimlerde görev yapan polisler minik öğrencilerin etkinliğine katıldı. Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutlayan emniyet mensupları, miniklerle birlikte animasyon film izledi. Emniyet personeli, animasyon film gösteriminin ardından minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Buluşma polis kıyafeti giyen minik öğrencinin Başkomiser Şahinkaya'ya hediye vermesi ve emniyet personelinin çocuklara, yiyecek ile içecek ikramında bulunması ve birlikte fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.