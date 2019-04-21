Diyarbakır'da pulmoner hipertansiyon eğitimi

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından Diyarbakır'da pulmoner hipertansiyon uygulamalı eğitim toplantısı düzenlendi.

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından pulmoner vasküler hastalıkları uygulamalı eğitim programının 5'incisi Diyarbakır'da düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantı kapsamında, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve uzman hekimler katıldı. Türkiye'nin birçok yerinde 16 kişinin bu hastalıkla ilgilenebilmesi için yetkinlik sertifikası verildi.

Ölümcül olarak bilinen pulmoner vasküler hastalığının tedavilerinin geliştiğini belirten Türk Kardiyoloji Derneği hipertansiyon çalışma grubu üyesi Doc. Dr. Hakkı Şimşek, bu hastalıkla ilgilenen hekimin çok fazla olmadığından dolayı hekim sayılarını artırmak için toplantı düzenlediklerini söyledi. Doc. Dr. Şimşek, "Hastalığın teşhisi ve tedavisi zor bir hastalık. Daha önce kaderlerine terk edilen ölümcül hastalıkken son 10 yılda ilaç tedavisi gelişmeye başladı. Teşhis ve tedavi açısından kısmen yeni sayılıyor, Dicle Üniversitesi'nde sadece kendim ilgileniyorken Memorial Hastanesi'nde ise Doc. Dr. Serkan Akdağ olarak Diyarbakır'da 2 doktor tek ilgileniyoruz” dedi.

Memorial dicle Hastanesi'nde görevli Doc. Dr. Serkan Akdağ ise bu tür toplantıların genellikle bölgenin belirli kesimlerinde yapıldığını, Diyarbakır'da böylesine büyük bir toplantıyı gerçekleştirerek büyük bir tanıtım yapmış olduklarını söyledi. Doç. Dr. Akdağ, bundan sonra yapılacak toplantılarda Diyarbakır'ın seçilmesinin motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.