Diyarbakır'da Ramazan ayında çömlek satışına yoğun ilgi

Diyarbakır'da Ramazan ayında satışa sunulan ve ev yemeklerine lezzet katan çömlekler büyük ilgi görüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı sokakta çömlek satışı yapan 45 yaşındaki Ahmet Özkalkan, yıllardır ürettiği testi, güveç yemek kabı, hediyelik eşyaları özellikle Ramazan aylarında doğu ilçelerine getirip sattığını belirtti. Doğal topraktan yapıldığı için çömleklerin bakteri üremesine engel olduğu gibi yemeğe de ayrı bir tat ve lezzet verdiğini ifade eden Akçam, "Biz bu işi atalarımızdan beri yapıyoruz. Ben de yaklaşık 10 yıldır bu işi yaparak halka hizmet vereye çalışıyorum. Çömlek kaplarda yapılan tüm yemekler çok lezzetli olur. Ayrıca saf toprak olduğu için bütün bakterileri öldürür. Bu çömleklerimiz topraktan yapıldığı için ve daha sağlıklı olduğu için fazla ilgi görüyor. En lezzetli yemekleri Ramazan ayında yapmaya daha özen gösteririz. Hal böyle olunca vatandaşlarımızda en lezzetli yemekleri yapmak için topraktan yapılan bu ürünlerimizi tercih ediyorlar. Toprağın değerini bilen, zevkine varmak isteyen, sağlığını düşünenler tercih ediyor" dedi.