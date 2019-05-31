Diyarbakır'da Ramazan ayının son cuması kılındı

Ramazan ayının son cumasında Diyarbakır'da vatandaşlar sıcak havaya rağmen cami içerisini doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluda ibadetlerini eda etti.

Diyarbakır'da Ramazan ayının son cuma namazı için Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'ye akın eden vatandaşlar kısa sürede camiyi doldurdu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazı ve Kadir gecesi olması nedeni ile tarihi Ulu Camii'ye akın eden vatandaşlar cami içerisinde yer olmayınca güneşe aldırmayarak, avluya serilen hasır ve halıların üzerinde namaz kıldı.

"Beden zayıfladı, ruh güçlendi"

Camiye gelen vatandaşlardan Taha Akdeniz, beden olarak belki zayıflamış olabildiklerini ama ruh olarak güçlendiklerini söyledi. Akdeniz, “Bütün Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Bu bütün fitne ve fesadın Müslüman camiasından Allah def etsin. Müslümanların birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bu Müslümanların içerisinde fitne fesadı sokan mihraklar zamanında da olmuş, şimdi de olmuş halende olacak ve bundan sonrada olacak. Allah inşallah Müslümanlara feraset versin ve bütün fikir ve akıllarını birleştirip birlik olmalarını temenni ediyorum. Ramazanın son günleri biraz sıcaktır ama sıcaklığı inancın üstüne tesir edemediğini halk arasında gördüm. Çünkü inancından hiçbir zaman taviz vermeyen insanlar Ramazan ayında oruç tuttular ve bununda sevabını hayrını inşallah göreceklerdir. Bayram mesajı olarak da kardeşlik ve uhuvvet olmasını temenni ederim. Birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Çok rahatız, çok huzurluyuz"

Camiye gelen vatandaşlardan Metin Yalman ise Ramazan ayının çok güzel geçtiğini ifade etti. Yalman, “Havalar tam ısınmaya başlayınca Ramazan ayının son günleri geldi. Çok güzel ferah geçti, herkesin güzel bir Ramazan geçirmesi dileğiyle, güzel bir bayramda nasip etsin. Çok rahatız, çok huzurluyuz sanki hiç oruç tutmamışız. Herkesin Kadir gecesini mübarek olsun" diye konuştu.