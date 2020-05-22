Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ile Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmaları tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Süryani Kadim Mezarlığı'nda çalışmalarına devam ediyor.

Mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizleyen ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, tüm yolları temizledi, toplanan atıkları traktörlerle çöp alanına aktarırken ekipler mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yaptı.