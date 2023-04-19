İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan işyerlerini denetledi.


Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.


Ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol etti. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı.


Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.

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